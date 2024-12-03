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росіяни розселяють військових у гуртожитках Каховки на ТОТ Херсонщини

03 грудня 2024, 18:57
росіяни розселяють військових у гуртожитках Каховки на ТОТ Херсонщини
Фото: з вільного доступу
Окупаційна адміністрація отримала відповідний наказ від кремля
росіяни почали розселяють в гуртожитках тимчасово окупованої Каховки на Херсонщині військових ЗС рф.
 
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
 
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини ворог шукає нові місця для розміщення свого особового складу.
 
"У Каховці росіяни шукають гуртожитки, відповідний наказ отримала окупаційна адміністрація й вже й почала "звільнення" приміщень для російського мʼяса", — зазначають у спротиві.
 
Центр національного спротиву нагадує, що "фіксує кожне переміщення ворога й всіх їх приміщення стануть тимчасовими, адже є лише мішенню". 
війна в Україніросія окупантиТимчасово окуповані території

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