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Росіяни розширюють програму мілітаризації молоді для війни проти України та Заходу – ISW

22 грудня 2024, 12:15
Росіяни розширюють програму мілітаризації молоді для війни проти України та Заходу – ISW
Фото: Reuters
росія готується до тривалих бойових дій
Російська влада розширює програму популяризації служби в армії серед молоді у рф та на окупованій території України для нових військових дій.
 
Про це пишуть аналітики ISW.
 
Нелегітимний президент рф володимир путін продовжує розширювати мережу програм так званого військово-патріотичного виховання молоді напередодні оголошеного кремлем "Року захисника Вітчизни" у 2025 році.
 
Як зазначається, путін затвердив список з чотирьох доручень для російського уряду:
 
  • створення та розвиток мережі "військово-спортивних таборів" для популяризації служби в армії серед молоді;
  • розширення кремлівської програми "Дороги перемоги";
  • створення онлайн-платформи для організації програм так званого військово-патріотичного виховання для молоді;
  • переведення одного дитячого "оздоровчого табору" на цілорічний режим роботи.
 
"Кремлівська програма "Дорогами Перемоги" спрямована на "виховання патріотичних почуттів у сучасних дітей та молоді" і пропонує безкоштовні екскурсії російськими культурними та історичними місцями "бойової слави" для російських дітей та молоді", - пояснюють експерти.
 
Вони нагадали, що раніше кремль використовував військово-спортивні тренувальні табори "Авангард" для мілітаризації та індоктринації української молоді культурними та історичними наративами рф. На думку аналітиків ISW,  москва розширює мережу цих та подібних таборів по всій країні в рамках довгострокових зусиль з формування збройних сил.
 
Також агресор готується розширити і підвищити статус інших молодіжних так званих військово-патріотичних організацій, таких як "Юнармія" і "Рух перших", з метою мілітаризації російської молоді. Для цієї ж мети використовується програма "Час героїв", у межах якої призначають ветеранів війни в Україні на державні посади.
 
"кремль, ймовірно, має намір використовувати ці військово-політичні організації для заохочення та підвищення престижу військової служби серед російської молоді та суспільства, оскільки продовжує планувати свої довгострокові військові дії в Україні та можливі майбутні збройні конфлікти із західними країнами", - переконані в Інституті вивчення війни.
Кремльвійна в Україніросія окупанти

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