Росіяни розширюють програму мілітаризації молоді для війни проти України та Заходу – ISW

росія готується до тривалих бойових дій

Російська влада розширює програму популяризації служби в армії серед молоді у рф та на окупованій території України для нових військових дій.

Про це пишуть аналітики ISW.

Нелегітимний президент рф володимир путін продовжує розширювати мережу програм так званого військово-патріотичного виховання молоді напередодні оголошеного кремлем "Року захисника Вітчизни" у 2025 році.

Як зазначається, путін затвердив список з чотирьох доручень для російського уряду:

створення та розвиток мережі "військово-спортивних таборів" для популяризації служби в армії серед молоді;

розширення кремлівської програми "Дороги перемоги";

створення онлайн-платформи для організації програм так званого військово-патріотичного виховання для молоді;

переведення одного дитячого "оздоровчого табору" на цілорічний режим роботи. "Кремлівська програма "Дорогами Перемоги" спрямована на "виховання патріотичних почуттів у сучасних дітей та молоді" і пропонує безкоштовні екскурсії російськими культурними та історичними місцями "бойової слави" для російських дітей та молоді", - пояснюють експерти.

Вони нагадали, що раніше кремль використовував військово-спортивні тренувальні табори "Авангард" для мілітаризації та індоктринації української молоді культурними та історичними наративами рф. На думку аналітиків ISW, москва розширює мережу цих та подібних таборів по всій країні в рамках довгострокових зусиль з формування збройних сил.

Також агресор готується розширити і підвищити статус інших молодіжних так званих військово-патріотичних організацій, таких як "Юнармія" і "Рух перших", з метою мілітаризації російської молоді. Для цієї ж мети використовується програма "Час героїв", у межах якої призначають ветеранів війни в Україні на державні посади.

"кремль, ймовірно, має намір використовувати ці військово-політичні організації для заохочення та підвищення престижу військової служби серед російської молоді та суспільства, оскільки продовжує планувати свої довгострокові військові дії в Україні та можливі майбутні збройні конфлікти із західними країнами", - переконані в Інституті вивчення війни.