росіяни розстріляли беззбройних українських військовополонених в Кринках

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) розпочато досудове розслідування.

На Херсонщині, поблизу села Кринки, окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених. За процесуального керівництва обласної прокуратури розпочато досудове розслідування.

Про це йдеться у заяві Офісу генерального прокурора.

7 квітня 2024 року в одному з Telegram-каналів було опубліковано відеозапис, де російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

"На відео представник ЗС рф здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомату. В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили, що вкотре в армії рф показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил.