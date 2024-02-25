росіяни розстріляли дев'ятьох українських військовополонених – DeepState
Російські окупанти у суботу, 24 лютого, розстріляли дев’ятьох беззбройних українських військовополонених на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє аналітичний портал DeepState.
Попередньо, загинули бійці 92 ОМБр ЗСУ або військові з приданих підрозділів.
"Вчора була надія, що хлопці з цієї позиції вижили та в полоні, але кадри, які сьогодні були опубліковані, демонструють страту бійців Сил оборони", — зазначається у повідомленні.
На оприлюдненому відео видно, як українські військові виходять з окопу з піднятими догори руками. Їх змушують лягати обличчям до землі, а потім — розстрілюють.
DeepState пише, що за останній час російські терористи здійснили багато розстрілів українських військових, яких брали у полон.
18 лютого аналітичний портал DeepState повідомив, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військових на позиції Музей (колишня в/ч Зеніт) в Авдіївці, які залишилися там після відступу української армії з міста. Четверо з них були поранені і не могли вийти з оточення разом з іншими військовими ЗСУ.