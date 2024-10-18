росіяни розстріляли пораненого українського військовополоненого поблизу Нью-Йорка на Донеччині – прокуратура

Військовослужбовець ЗСУ під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі, ймовірно, отримав поранення.

На Бахмутському напрямку поблизу Нью-Йорка російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого військовослужбовця ЗСУ. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За оперативними даними, під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, отримав поранення. Через деякий час будівлю, у якій він перебував, захопили окупанти, а його взяли у полон.