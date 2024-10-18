росіяни розстріляли пораненого українського військовополоненого поблизу Нью-Йорка на Донеччині – прокуратура
18 жовтня 2024, 18:11
Фото: з вільного доступу
Військовослужбовець ЗСУ під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі, ймовірно, отримав поранення.
На Бахмутському напрямку поблизу Нью-Йорка російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого військовослужбовця ЗСУ. Прокуратура розпочала розслідування.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.
За оперативними даними, під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, отримав поранення. Через деякий час будівлю, у якій він перебував, захопили окупанти, а його взяли у полон.
"Беззбройного захисника, котрий лежав на землі, вони розстріляли. Попередньо, це сталось 6 вересня 2024 року, близько 10:00, поблизу "Фенольного заводу" на території селища Нью-Йорк", — інформують у прокуратурі.
Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.