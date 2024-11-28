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росіяни розстріляли ще чотирьох полонених українських бійців у Покровському районі Донеччини

28 листопада 2024, 21:55
росіяни розстріляли ще чотирьох полонених українських бійців у Покровському районі Донеччини
Фото: з вільних джерел
Окупанти захопили українців у полон під час штурму позицій ЗСУ.
У Покровському районі Донеччини росіяни розстріляли ще чотирьох українських військовополонених.
 
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
 
За оперативною інформацією, 22 листопада окупанти здійснили наступ на позицію Збройних сил України поблизу с. Петрівка Покровського району. Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї.  
 
"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголосили в Офісі Генпрокурора.
 
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.
війна в Україніросія окупантирозстрілполонені

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