росіяни розстріляли українських військовополонених на Покровському напрямку

Інформація щодо розстрілу ще трьох українських захисників на цьому напрямку перевіряється.

російські окупаційні війська продовжують вчиняти воєнні злочини на території України. Зокрема, страчувати українських військовополонених. 10 листопада окупанти біля села Новодмитрівка Покровського району під час здійснення штурмів укріплень Збройних Сил України взяли в полон двох українських військових.

Про це інформує офіс генерального прокурора України в Telegram.

росіяни змусили їх роздягнутися та провели їх через лісопосадку під дулами автоматів, де їх пізніше розстріляли. Правоохоронці перевіряють інформацію щодо розстрілу на цій позиції військами рф ще трьох поранених українських військових.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).