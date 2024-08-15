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ПОЛІТИКА

росіяни риють нові траншеї в Курській області – CNN

15 серпня 2024, 08:59
росіяни риють нові траншеї в Курській області – CNN
Фото: з вільного доступу
На цю роботу росіяни шукають людей в інтернеті.

Поблизу міста Льгов у Курській області росії з’явилася велика траншея, яка може слугувати новим оборонним рубежем після прориву українських військових.

Її вирили біля головної автомагістралі 38К-017 Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії.

Про це свідчать супутникові знімки, які є у розпорядженні CNN.

Льгов знаходиться приблизно за 60 кілометрів від українського кордону дорогою і приблизно за 40 кілометрів від того місця, яке вважається найглибшим проникненням українських військ на територію Росії.

Окрім того, телекомпанія знайшла в інтернеті вакансії копачів для риття траншей у Курській області.

"Нам потрібні люди, щоб копати траншеї у Льгові. Техніка є, але немає водіїв. Оплата щотижня", - йдеться у одному з оголошень.

Робітникам обіцяють платити від півтори до чотирьох тисяч доларів.

Нагадаємо, за інформацією головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські військові повністю "зачистили" від ворожих солдатів місто Суджа у Курській області та взяли у полон 100 російських військовослужбовців.

Курськтраншеївійнаокупанти

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