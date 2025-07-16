Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росіяни скинули авіабомбу на центр Добропілля – є загиблі та постраждалі (оновлено)

16 липня 2025, 19:55
росіяни скинули авіабомбу на центр Добропілля – є загиблі та постраждалі (оновлено)
джерело t.me/dmytro_lubinetzs
Ймовірно, під завалами досі залишаються люди - пошук уцілілих триває.

російська армія ввечері 16 липня скинули авіабомбу на центр міста Добропілля в Донецькій області. Внаслідок атаки є загиблі та багато поранених.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

Він уточнив що росіяни скинули бомбу в годину, коли люди поверталися з роботи. 

"Удар припав по району магазину "Аврора". Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх”, – написав Лубінець у Telegram.

Як уточнив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, попередньо внаслідок удару відомо про одного загиблого та 21 пораненого. Ймовірно, під завалами досі залишаються люди — пошук уцілілих триває.

У прокуратурі Донецької області повідомили, що ЗС рф скинули на центр Добропілля «ФАБ-500» з модулем УМПК о 17:18.

"Пошкоджено 6 житлових будинків, 30 торговельних об’єктів та автомобілі. Остаточні наслідки цинічної ворожої атаки встановлюються", – розповіли у прокуратурі.

Зеленський відреагував на авіаудар по Добропіллю.

"Зараз у Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи після удару російської бомби просто по місту, по звичайному магазину, по звичайних торговельних павільйонах. Ще зараз немає точної інформації про те, скільки жертв цього удару. Станом на цей час відомо про 11 поранених і двох загиблих. Мої співчуття рідним", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що усі служби залучені та намагатимуться врятувати якнайбільше людей.

"Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах - тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія - у таких підлих ударах", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна буде відповідати та працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни.

"І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані", - додав глава держави.

війнаатакаросія окупантиДобропілля

Останні матеріали

50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Політика
50-денний ультиматум Трампа. Слова порожні, важливі лише дії – Мік Раян
Переклад iPress – 16 липня 2025, 13:40
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Політика
Відвертаючи увагу MAGA. Пропагандони путіна не бачать загроз з боку Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 липня 2025, 12:12
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді
Політика
Трамп надіслав нове послання путіну. Чи стане понеділок насправді "великим днем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 15 липня 2025, 12:46
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Наступ росіян на Сумщину провалився. Вони посилюють свій тиск довкола Покровська – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 липня 2025, 07:04
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Реальна кримінальна драма путіна. Схожі випадки Старовойта та Абизова – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 14 липня 2025, 15:42
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Політика
Без США. Союзники хочуть перекроїти карту світової торгівлі – New York Times
Переклад iPress – 14 липня 2025, 11:49
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Політика
Порівнювати допомогу Трампа і Байдена просто смішно. New York Times цілком могла би зробити репортаж з військами СС – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 липня 2025, 07:44
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється