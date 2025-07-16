росіяни скинули авіабомбу на центр Добропілля – є загиблі та постраждалі (оновлено)

Ймовірно, під завалами досі залишаються люди - пошук уцілілих триває.

російська армія ввечері 16 липня скинули авіабомбу на центр міста Добропілля в Донецькій області. Внаслідок атаки є загиблі та багато поранених.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

Він уточнив що росіяни скинули бомбу в годину, коли люди поверталися з роботи.

"Удар припав по району магазину "Аврора". Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх”, – написав Лубінець у Telegram.

Як уточнив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, попередньо внаслідок удару відомо про одного загиблого та 21 пораненого. Ймовірно, під завалами досі залишаються люди — пошук уцілілих триває.

У прокуратурі Донецької області повідомили, що ЗС рф скинули на центр Добропілля «ФАБ-500» з модулем УМПК о 17:18.

"Пошкоджено 6 житлових будинків, 30 торговельних об’єктів та автомобілі. Остаточні наслідки цинічної ворожої атаки встановлюються", – розповіли у прокуратурі.

Зеленський відреагував на авіаудар по Добропіллю.

"Зараз у Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи після удару російської бомби просто по місту, по звичайному магазину, по звичайних торговельних павільйонах. Ще зараз немає точної інформації про те, скільки жертв цього удару. Станом на цей час відомо про 11 поранених і двох загиблих. Мої співчуття рідним", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що усі служби залучені та намагатимуться врятувати якнайбільше людей.

"Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах - тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія - у таких підлих ударах", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна буде відповідати та працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни.

"І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані", - додав глава держави.