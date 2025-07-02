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росіяни стратили 268 українських військовополонених – Лубінець

02 липня 2025, 17:11
росіяни стратили 268 українських військовополонених – Лубінець
Омбудсмен Лубінець
За словами Омбудсмана, кількість випадків страт кардинально зросла в останній рік
На початок липня відомо про страту росіянами 268 українських військовополонених. Страти можуть відбуватися за вказівкою вищого військового керівництва рф.
 
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції з нагоди третьої річниці перебування на посаді, пише Укрінформ.
 
"За нашими даними, станом на сьогодні, відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. І ми бачимо, що ця цифра кардинально зросла в останній рік", — заявив Лубінець.
 
Лубінець наголошує, що страти не можуть відбуватись на території рф без системного погодження страт з вищим керівництвом.
 
"Ми розуміємо, що таке відношення до українських військовополонених прийнято на самому "верху", так би мовити. На жаль, ми бачимо це в реаліях", — додав він.
війна в УкраїніДмитро Лубінецьросія окупанти

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