Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни стратили щонайменше 109 беззбройних українських військовополонених – Офіс генпрокурора

06 листопада 2024, 18:05
росіяни стратили щонайменше 109 беззбройних українських військовополонених – Офіс генпрокурора
Фото:УНІАН
Страти та катування українських військовополонених свідчать про елементи геноциду.
Від початку повномасштабного вторгнення російські військові розстріляли на полі бою щонайменше 109 українських військовополонених.
 
Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов в інтерв'ю для Цензор.нет.
 
Як зазначив Бєлоусов, кількість страт українських військовополонених почала суттєво зростати наприкінці минулого року. До цього переважали факти катувань.
 
Він підкреслив, що фізичне знищення українських військових у полоні, зокрема через страти, катування та жахливі умови тримання, свідчить про елементи геноциду.
 
Україна збирає докази злочинів агресора з усіх можливих джерел. Ними, зокрема, є дані наших військових, розвідки, інформація з допитів російських військовополонених. Попри всю складність розслідування справ, викликану неможливістю доступу до місць вчинення злочинів, тіл і проведення експертиз, є реальні вироки воєнним злочинцям.
 
Бєлоусов додав, що у майбутньому до відповідальності будуть притягнуті не лише виконавці, а й уся вертикаль організаторів таких злочинів: ті, хто підбурював, віддавав накази та не реагував на злочини.

 

полоненівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 16:51
Політика
"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 12:42
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Cуспільство
Москва намагалася просунутися. Україна здатна ефективно стримати противника біля Курахового – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 00:22
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Політика
В усьому винні російські шпигуни. Як просувається розслідування спроби пересилки запалювальних пристроїв літаками до США і Канади – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 16:47
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Політика
Незалежно від виборів у США. Понад 100 фахівців та експертів закликали Європу діяти, щоб уникнути нового Мюнхена – відкритий лист
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 12:45
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Політика
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 08:11
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 16:35
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Технології
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється