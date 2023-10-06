росіяни стурбовані подальшим проривом ЗСУ на півдні – британська розвідка

росіяни будують додаткові оборонні укріплення.

У британській розвідці вважають, щ зведення нових укріплень та евакуація, яку російські окупанти проводять на півдні України, ймовірно, відображають стурбованість росії подальшим проривом українських військ.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

Розвідники послалися на заяву мера Мелітополя Івана Федорова від 3 жовтня, у якій він повідомив, що російські війська зводять додаткові укріплення на Оріхівському напрямку, а у Новопрокопівці Запорізької області будують складні підземні двоповерхові бункери з тунелями та траншеями.

Те ж саме російські окупанти робили в окупованому Токмаку, де, серед іншого, заливали рови бетоном та евакуювали свої родини.

За даними звіту, такі укріплення спостерігалися й на південь від Роботиного, напрямку, на якому українські війська проводять наступальні дії.

Розвідники пояснили, що росіяни будують бункери з метою додаткового захисту російських військових та "органів управління" від важкої артилерії українських військ та атак безпілотників.

Зазначається, що, ймовірно, бетон зміцнить системи траншей перед потенційно вологими погодними умовами та боліт, які можуть утворитися в найближчі тижні.