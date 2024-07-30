росіяни стверджують, що виробляють 4000 FPV-дронів на добу

Названа російським міністром цифра "лише на перший погляд сприймається, як астрономічна".

Міністр оборони рф Андрій Бєлоусов заявив про суттєве збільшення виробництва FPV-дронів. За його словами, зараз обсяги нібито сягають "під 4000 за добу".

Про це пише Defense Express.

Названа російським міністром цифра "лише на перший погляд сприймається, як астрономічна, хоча у будь-якому випадку є значною". Якщо виходити з озвучених цифр, то йдеться про 120 тисяч дронів на місяць або 1,46 млн на рік.

"І якраз останню цифру можливо порівняти з колись фантастичним для України плановим показником у 1 млн дронів за 2024 рік. Про що активно говорили ще у грудні 2023 року і хоча багатьма вважалось, що це нереалістично, мова ще тоді йшла про збільшення виробництва не у рази, а на 67%. Водночас наприкінці лютого 2024 року заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр повідомила, що у за перші два місяці нового року було виготовлено 200 тисяч FPV-дронів, тобто середній темп становив 100 тисяч одиниць на місяць на початку року. Якщо він був збережений, то це про 1,2 млн FPV-дронів на рік", – йдеться у матеріалі.