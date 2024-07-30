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росіяни стверджують, що виробляють 4000 FPV-дронів на добу

30 липня 2024, 20:53
росіяни стверджують, що виробляють 4000 FPV-дронів на добу
Фото: УНН
Названа російським міністром цифра "лише на перший погляд сприймається, як астрономічна".
Міністр оборони рф Андрій Бєлоусов заявив про суттєве збільшення виробництва FPV-дронів. За його словами, зараз обсяги нібито сягають "під 4000 за добу". 
 
Про це пише Defense Express.
 
Названа російським міністром цифра "лише на перший погляд сприймається, як астрономічна, хоча у будь-якому випадку є значною". Якщо виходити з озвучених цифр, то йдеться про 120 тисяч дронів на місяць або 1,46 млн на рік.
 
"І якраз останню цифру можливо порівняти з колись фантастичним для України плановим показником у 1 млн дронів за 2024 рік. Про що активно говорили ще у грудні 2023 року і хоча багатьма вважалось, що це нереалістично, мова ще тоді йшла про збільшення виробництва не у рази, а на 67%. Водночас наприкінці лютого 2024 року заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр повідомила, що у за перші два місяці нового року було виготовлено 200 тисяч FPV-дронів, тобто середній темп становив 100 тисяч одиниць на місяць на початку року. Якщо він був збережений, то це про 1,2 млн FPV-дронів на рік", – йдеться у матеріалі. 
 
Вже у березні 2024 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив, що Україна може виготовляти до 2 млн FPV-дронів на рік. Тобто йдеться про 5,5 тисячі одиниць на добу.
 
"Але питання знайти відповідне фінансування для того, щоб законтрактувати такий об'єм. Водночас, а на це також неодноразово звертали увагу і не лише виробники, а й в Уряді та у Силах оборони України, гнатися за виключно числовим показником – не дуже хороша ідея. Бо чим далі, тим на перше місце виходить реальна бойова ефективність кожної моделі FPV-дрона, які можуть бути оснащені тепловізором та/або машинним зором, що звісно підвищує його ціну та зменшує кількість, але може бути еквівалентом за ефективністю десяткам звичайних дронів", – наголошують експерти. 
 
Щодо оголошених представником країни-агресорки цифр, вихід росії на 4 тисячі "свіжих" дронів на добу є цілком очікуваним. Москва вклала в цю сферу чималі кошти. Також про нарощування масштабів випуску дронів говорила і поява у рф величезної кількості малих виробництв та початок збирання безпілотників навіть на підприємствах типу хлібного комбінату у Тамбові.
 
"Також варто зазначити, що для Бєлоусова тема дронів далеко не нова. Ще у квітні 2023 року він очолив новостворену урядову комісію з питань розвитку авіаційних безпілотників та позиціонував себе, як опікун цієї галузі", – резюмує видання. 

 

дронишахедивійна в Україніросія окупанти

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