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росіяни створили фейк про мобілізацію студентів столичного КНУ ім. Шевченка

26 березня 2024, 09:51
росіяни створили фейк про мобілізацію студентів столичного КНУ ім. Шевченка
Фото: з вільних джерел
росіяни у різний спосіб намагаються зірвати мобілізацію в Україні.

російські загарбники створили фейк про ніби то мобілізацію студентів Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка.

Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Ворожі TG-канали поширюють фото документа буцімто від Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка щодо "звільнення від навчання 1000 студентів через їх підготовку до військової служби по мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Також у дописі та "наказі" зазначається, що приводом для такого наказу стало звернення представників СБУ й ТЦК та СП. 

"Проаналізувавши так званий "наказ", Центр повідомляє, що це черговий фотошоп російських пропагандистів. По-перше, оформлення документу не відповідає вимогам законодавства для оформлення організаційно-розпорядчих документів", - йдеться у повідомленні.

Також нумерація наказу не відповідає нумерації, що використовується для реєстрації наказів КНУ, які розміщені у публічному доступі.

Крім цього, вигаданий документ містить купу орфографічних помилок, що також вказує на його фейковість. 

"Поширюючи такі фейки, російські пропагандисти намагаються зірвати мобілізаційний процес в Україні та посіяти паніку й хаос з-поміж населення", - заявили у ЦПД.

війна в Україніросія окупантифейкимобілізація

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