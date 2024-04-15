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росіяни створили нове угрупування військ

15 квітня 2024, 10:27
росіяни створили нове угрупування військ
Фото: з вільного доступу
Про це угрупування вперше згадали у зведенні російського міноборони.

росія створила нове угрупування військ. Воно вже виконує бойові завдання на одному з оперативних напрямків. Йдеться про угрупування військ "Сєвєр",

Про це розповідають у міноборони рф.

Це угрупування окупантів діє на Бєлгородському напрямку. Як повідомляє "Інформаційний спротив", угрупування "Сєвєр" створили на базі колишнього угрупування прикриття кордону (УВ "Брянськ", УВ "Курськ" та УВ "Бєлгород"). Ним керує генерал-полковник А.Лапін.

На даний момент, до складу УВ "Сєвер" передано:

  • 11-й армійський корпус (АК), без 7-го окремого мотострілецького полку;
  • 138-а окрема мотострілецька бригада (омсбр) зі складу 6-ї загальновійськової армії.

Ймовірно, до складу УВ "Сєвер" також увійдуть визначені формування зі складу 44-го АК, скоріш за все й 25-та омсбр.

Орієнтовно, УВ "Сєвер" буде нараховувати:

  • до 46-48 тисяч особового складу;
  • 350-360 танків;
  • до 860 бойових броньованих машин (ББМ);
  • 940-950 артилерійських систем (АС), починаючи з калібру 100-мм й включно із 120-мм мінометами;
  • реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) 110-120 одиниць;
  • до 4-6 пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу.
війна в Україніросія окупантиміноборони рф

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