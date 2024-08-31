росіяни стирають Суджу на Курщині з лиця землі

Наразі з близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей. Їм допомагають українські військові.

Попри те, що Суджа знаходиться у тилу, росіяни стирають її з лиця землі, знищуючи своїх же: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

У пʼятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація нанесла у Суджі удари по будинкам у приватному секторі.

З близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові.

Переважна більшість залишенців – люди пенсійного віку. Як один, вони кажуть російською, що “влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому”.