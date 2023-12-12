росіяни суттєво збільшили кількість атак під Авдіївкою – ISW

Українські військові зазначили, що нещодавно російські війська активізували механізовані наступальні операції поблизу Авдіївки.

Аналітики ISW зауважили, що окупанти значно посили атаки навколо Авдіївки, проте досягти вагомих результатів у наступі їм не вдалось.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Степового.

11 грудня російські воєнкори заявили, що війська рф здійснили тактичний наступ у районі залізниці біля Степового та на півночі Степового.

Один воєнкор стверджував, що окупанти увійшли до адміністративних кордонів самої Авдіївки, проте фахівці наголосили, що немає жодних візуальних підтверджень цих даних.

У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили російські атаки під самою Авдіївкою; на схід від Новобахмутівки і Тоненького, поблизу Первомайського та Невельського.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що 10 грудня російські війська за підтримки бронетехніки розпочали значні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

У Генштабі України також повідомили, що 11 грудня українські сили відбили щонайменше 49 атак росії поблизу Авдіївки, що значно більше, ніж за останні кілька тижнів.

Однак додали фахівці, попри збільшення атак війська рф не досягли суттєвих успіхів навколо міста.