росіяни у Бахмуті опинилися у пастці – Міноборони

Українські війська у Бахмуті тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога.

У Міністерстві оборони підтвердили взяття під контроль основних висот довкола Бахмута. Так, українська армія повністю тримає місто під вогневим контролем.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"В Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом. Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута", – йдеться у дописі посадовиці.

Про те, що Бахмут береться під вогневий контроль Сил оборони повідомив і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили вогневу точку окупантів з ПТУРом.

"Воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади ефективно відпрацювали та знищили росіян. Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій", – йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, росіяни підтягнули резерви до околиць Бахмута, щоб витісняти ЗСУ із відбитих у них позицій. Ворог працює по своїх колишніх позиціях доволі прицільно, їм допомагають безпілотники, але в українських бійців є протидія для них.