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росіяни у квітні уповільнили наступальні дії на фронті – британська розвідка

09 травня 2025, 19:09
росіяни у квітні уповільнили наступальні дії на фронті – британська розвідка
Фото: з вільного доступу
У квітні цього року російські війська захопили приблизно 200 кв. км території України.
російська армія у квітні зменшила темпи просування на фронті у порівнянні із минулим роком.
 
Про це інформує Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки. 
 
За даними британської розвідки, російські війська упродовж квітня захопили приблизно 200 кв. км території України у квітні 2025 року, тобто в середньому приблизно 6 кв. км на день. 
 
Аналітики відзначають, що це незначне збільшення порівняно з приблизно 150 кв. км, захопленими російськими військами в березні цього року, що було найнижчим показником з червня 2024 року.
 
Крім того, упродовж квітня ЗС рф досягли тактичних успіхів біля Покровська на Донеччині, ключового українського логістичного вузла, який підтримує операції на Донбасі.
 
"Покровськ, імовірно, залишається пріоритетним напрямком для росії в її наступі, але з кінця 2024 року рф не змогла досягти жодних помітних успіхів навколо міста", — ідеться у звіті.
 
У розвідці додають, що поки росія святкує "День перемоги", українські війська, імовірно, продовжуватимуть проводити обмежені бойові операції в прикордонному районі Курської області рф, що є першим випадком з часів Другої світової війни, коли іноземні війська проводять операції на російській території.

 

британська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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