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росіяни вбили в Україні щонайменше 548 дітей

27 травня 2024, 10:48
росіяни вбили в Україні щонайменше 548 дітей
Фото: з відкритих джерел
Від початку повномасштабного вторгнення війська рф вбили в Україні не менше 548 дітей.

Про це сьогодні повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

"Станом на ранок 27 травня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 548 дітей загинули і понад 1351 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомили в генпрокуратурі. 

У відомстві додали, що мова йдеться тільки про належним чином задокументовані випадки, а насправді кількість загиблих і поранених внаслідок російської агресії дітей в Україні значно більша.

Найбільше поранених і загиблих дітей у таких областях: Донецькій - 532, Харківській - 378, Херсонській - 152, Дніпропетровській - 139, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 105.

Лише за два дні від російських атака загинули та були поранені діти. 

Так, 25 травня внаслідок авіаудару військами рф по гіпермаркету у Харкові загинула 12-річна дівчинка, того ж дня в Харкові під час іншого обстрілу дістав поранення 13-річний хлопчик. 26 травня внаслідок обстрілу окупантами с. Богуславка Ізюмського району Харківської області постраждали двоє хлопчиків віком 9 і 12 років.

 
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