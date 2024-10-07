Розрахунки велись з осені минулого року.

Війська рф втратили в районі Покровська не менше 5-ти дивізій бронемашин і танків від початку наступальної операції із захоплення Авдіївки з минулої осені.

Про це пише Інституту вивчення війни.

Війська рф втратили більше 1 830 одиниць важкої техніки в Покровському районі Донецької області від початку наступу на Авдіївку в жовтні минулого року.

З жовтня того року армія рф втратила 539 танків і 1 020 бойових машин піхоти під час активних бойових дій.

Особливо важкими втрати виявилися влітку цього року, коли російські війська продовжили наступ на захід від Авдіївки і в інших районах Донецької області.

ЗСУ знищили 381 танк і 835 бойових машин піхоти.

Також росія втратила 26 бойових машин піхоти, 22 реактивні системи залпового вогню, 11 артилерійських систем і 92 неброньовані вантажівки.

Спеціалісти ISW написали, що ці дані можуть бути занижені, адже не всі втрати російської техніки були зафіксовані візуально. Фактичні цифри, ймовірно, вищі.

Минулого тижня російські війська просунулися на сході України.