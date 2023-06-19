росіяни вбили щонайменше 490 українських дітей – Офіс генпрокурора

росія продовжує вбивати українських дітей.

За підтвердженими даними, російські вбивці забрали життя 490 маленьких українців.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"Станом на ранок 19 червня 2023 року більше ніж 1516 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 490 дітей загинули та понад 1026 отримали поранення різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.

В ОГП підкреслили, що ці дані не остаточні. Адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, напередодні росіяни обстріляли Білопілля на Сумщині. Там внаслідок обстрілу загинув 5-річний хлопчик.

Найбільше постраждало дітей у: