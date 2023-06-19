росіяни вбили щонайменше 490 українських дітей – Офіс генпрокурора
За підтвердженими даними, російські вбивці забрали життя 490 маленьких українців.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
"Станом на ранок 19 червня 2023 року більше ніж 1516 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 490 дітей загинули та понад 1026 отримали поранення різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.
В ОГП підкреслили, що ці дані не остаточні. Адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, напередодні росіяни обстріляли Білопілля на Сумщині. Там внаслідок обстрілу загинув 5-річний хлопчик.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 465;
- Харківській області – 284;
- Київській області – 129;
- Херсонській області – 113;
- Запорізькій області – 91;
- Миколаївській області – 89;
- Дніпропетровській області – 81;
- Чернігівській області – 71;
- Луганській області – 67.