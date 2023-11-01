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росіяни вдарили дронами по Кременчуці

01 листопада 2023, 08:07
росіяни вдарили дронами по Кременчуці
Вибух газопроводу / Фото: Оператор ГТС України
Обійшлося без потерпілих.

Вночі проти 1 листопада російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Полтавську область. Сталося влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години. Частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучання по нафтопереробному заводу виникла пожежа. Її вже ліквідували рятувальники. За словами очільника ОВА, ситуація контрольована.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство наразі не працює.

Як повідомлялося, повітряна тривога у Полтавській області тривала від 21:50 31 жовтня до 02:02 1 листопада. Повітряні сили попереджали про загрозу уданих БпЛА типу "Shahed". У регіоні небезпека існувала для Кременчука. Згодом під час тривоги на Полтавщині було чути вибухи.

Кременчугвійна в Україніросія окупантиатака дронів

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