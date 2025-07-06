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росіяни вдарили дроном по ТЦК у Кременчуці

06 липня 2025, 11:41
росіяни вдарили дроном по ТЦК у Кременчуці
Фото: з вільного доступу
Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає
6 липня приблизно о 9.35 ворог завдав повітряного удару БПЛА по місту Кременчук Полтавської області.
 
Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
 
Безпілотники вдарили в будівлю Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також у житловий будинок поруч.
 
Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає, повідомили в Сухопутних військах. На місці працюють екстрені служби. 
 
Це вже третій удар по ТЦК за тиждень. 30 червня російські окупанти атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області, удар дронами-камікадзе був поблизу ТЦК.
ТЦвійна в Україніросія окупанти

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