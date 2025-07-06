росіяни вдарили дроном по ТЦК у Кременчуці

Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає

6 липня приблизно о 9.35 ворог завдав повітряного удару БПЛА по місту Кременчук Полтавської області.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Безпілотники вдарили в будівлю Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також у житловий будинок поруч.

Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає, повідомили в Сухопутних військах. На місці працюють екстрені служби.

Це вже третій удар по ТЦК за тиждень. 30 червня російські окупанти атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області, удар дронами-камікадзе був поблизу ТЦК.