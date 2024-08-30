росіяни вдарили КАБами по центру Харкова: загинула дитина (оновлено)
30 серпня 2024, 16:09
фото ілюстративне
Є жертви в палаючій багатоповерхівці.
Вдень 30 серпня російські війська вдарили керованими авіабомбами (КАБ) по Харкову. Відомо про загиблих, серед яких - дитина.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"У Немишлянському районі окупанти вбили дитину просто на дитячому майданчику. Дівчинка. Ще щонайменше три людини в цьому районі поранені. В Індустріальному районі в палаючій багатоповерхівці вже двоє загиблих", - зазначив Терехов.
Пізніше він повідомив, що вже відомо про трьох загиблих у багатоповерхівці.
В Індустріальному районі, де є влучання російської КАБ у під'їзд 12-поверхового будинку, щонайменше двоє загиблих, п'ятеро поранених, повідомив у Telegram Синєгубов.
Очільник Харківщини згодом повідомив, що ворог влучив у п'ять локацій в Харкові:
Індустріальний район, 12-поверховий будинок. Тут пошкоджені 5 автомобілів, три людини загинули.
Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави.
Індустріальний район. Загинула 14-річна дівчина, є ще четверо постраждалих.
Слобідський район. Влучання в складську будівлю. Двоє потерпілих
Слобідський район. Пошкоджені три будинки. Постраждали шестеро людей.
Відомо про п'ятьох загиблих і 40 поранених.
Синєгубов додав, що 20 травмованих перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані.
"Є постраждалі з ампутаціями. Один із поранених помер у медичному закладі. На верхніх поверхах будинку, де будо влучання, можуть перебувати люди — щонайменше одна жінка. Є ризик руйнування будинку. Всі профільні служби працюють у посиленому режимі", - сказав очільник ОВА.
Прокуратура зазначила, що п'ять КАБів росіяни пускали зі Су-34 з території Бєлгородської області - за 25 км від лінії державного кордону.