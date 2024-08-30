росіяни вдарили КАБами по центру Харкова: загинула дитина (оновлено)

Є жертви в палаючій багатоповерхівці.

Вдень 30 серпня російські війська вдарили керованими авіабомбами (КАБ) по Харкову. Відомо про загиблих, серед яких - дитина.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"У Немишлянському районі окупанти вбили дитину просто на дитячому майданчику. Дівчинка. Ще щонайменше три людини в цьому районі поранені. В Індустріальному районі в палаючій багатоповерхівці вже двоє загиблих", - зазначив Терехов.

Пізніше він повідомив, що вже відомо про трьох загиблих у багатоповерхівці.

В Індустріальному районі, де є влучання російської КАБ у під'їзд 12-поверхового будинку, щонайменше двоє загиблих, п'ятеро поранених, повідомив у Telegram Синєгубов.