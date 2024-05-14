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росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові, є поранені – міський голова

14 травня 2024, 19:33
росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові, є поранені – міський голова
На місці іншого "прильоту" зафіксували влучання у гаражі.

Після обіду 14 травня росія знову атакувала Харків.Удар припав на район житлової забудови.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Потрапляння у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих", - розповів очільник Харкова.

Терехов додав, що на місці іншого "прильоту" зафіксували влучання по гаражах - приблизно 10 з них охопила пожежа. Такою була пошкоджена багатоповерхівка. 

"На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - додав Терехов.

Влада області повідомила про вже 17 поранених. Серед них 12-річний хлопчик і дівчинка 8 років. Вони у середньому стані, - зазначив Олег Синєгубов.

"10 жінок та 5 чоловіків. Найстаршому чоловікові 87 років. Загалом 1 цивільний чоловік у важкому стані. 11 людей дістали травми середнього ступеня. 5 у легкому стані. Шість людей госпіталізовані", - повідомив керівник ОВА.

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