росіяни вдарили по передмістю Дніпра: Палають житлові будинки, є загиблі

Під удааром був Дніпровський район

Ворог завдав повітряного удару по Дніпровському району на Дніпропетровщині. Три людини загинули, палають магазин та житлові будинки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники приборкують вогонь", – написав він.

Згодом керівник області уточнив, що ворожа атака забрала життя трьох містян, ще 21 – постраждали.

"Серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. Госпіталізована й решта постраждалих. Вісім людей у важкому стані після атаки росіян на Дніпровський район. У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи", – написав він.