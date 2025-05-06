росіяни вдарили по Сумах балістичною ракетою: загинула дитина
06 травня 2025, 19:49
Фото: Facebook/Олег Григоров
Наслідки атаки росіян уточнюють.
росіяни завдали удару балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Сум.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Передмістя Сум окупанти атакували близько 17:30.
"Попередньо, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Наслідки атаки росіян уточнюються", - написав Григоров.
Видання Кордон.Медіа повідомило, що на місці прильоту балістики загинула дитина, а також є поранені.
Пізніше міськрада Сум підтвердила загибель дитини.
"На цю хвилину відомо про сімох потерпілих: одна доросла жінка та шестеро дітей. З них одна дитина загинула", - повідомили в міськраді.