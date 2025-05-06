росіяни вдарили по Сумах балістичною ракетою: загинула дитина

Наслідки атаки росіян уточнюють.

росіяни завдали удару балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Сум.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Передмістя Сум окупанти атакували близько 17:30.

"Попередньо, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Наслідки атаки росіян уточнюються", - написав Григоров.

Видання Кордон.Медіа повідомило , що на місці прильоту балістики загинула дитина, а також є поранені.

Пізніше міськрада Сум підтвердила загибель дитини.

"На цю хвилину відомо про сімох потерпілих: одна доросла жінка та шестеро дітей. З них одна дитина загинула", - повідомили в міськраді.