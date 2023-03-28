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росіяни вдарили по Україні "шахедами" і керованими авіаційними бомбами – Повітряні сили

28 березня 2023, 08:08
росіяни вдарили по Україні
Фото: УНН
Захисники України збили більшість ворожих безпілотників.

Українські воїни в ніч на 28 березня знищили 14 дронів-камікадзе, які російські окупанти випустили по Україні. Крім того, було збито один розвідувальний беспілотник армії росії.

Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗС України.

Як зазначається, ворог атакував Україну 15 ударними БПЛА "Shahed-136/131, одним розвідувальним дроном "Гранат-4" та двома керованими авіаційними бомбами.

"Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому морозовськ ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами. Загалом противник застосував 15 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", один розвідувальний БпЛА "Гранат-4" та дві КАБ", - зазначили в ЗСУ. 

Нагадаємо: увечері 27 березня росія знову атакувала територію України. У Дніпрі пролунали вибухи, а у Києві та області спрацювала ППО. У КМВА повідомили, що в повітряному просторі навколо Києва було знищено всі ворожі цілі.

Водночас уламки збитого дрона впали в Святошинському районі столиці. Попередньо, постраждалих немає.

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