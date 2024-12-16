росіяни вербують дітей з інтернатів на ТОТ вступати до військових училищ
16 грудня 2024, 16:53
Фото: Центр національного спротиву
Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи ворога
На тимчасово окупованих територіях росіяни почали агітувати дітей-сиріт вступати до військового училища у захопленому Маріуполі Донецької області.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Вербувати дітей росіяни почали і на ТОТ Запорізької області. Зокрема, дітям з мелітопольського соціально-реабілітаційного центру пропонують вступати до військового закладу.
"російська імперія створила таку соціальну модель, де лише служіння царю та його війнам є єдиним шансом вийти за межі бідності. Саме на це тиснуть окупанти в агітації підлітків", — ідеться у повідомленні.
Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи ворога та не марнувати своє життя в лавах його армії.