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росіяни вербують дітей з інтернатів на ТОТ вступати до військових училищ

16 грудня 2024, 16:53
росіяни вербують дітей з інтернатів на ТОТ вступати до військових училищ
Фото: Центр національного спротиву
Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи ворога
На тимчасово окупованих територіях росіяни почали агітувати дітей-сиріт вступати до військового училища у захопленому Маріуполі Донецької області.
 
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
 
Вербувати дітей росіяни почали і на ТОТ Запорізької області. Зокрема, дітям з мелітопольського соціально-реабілітаційного центру пропонують вступати до військового закладу. 
 
"російська імперія створила таку соціальну модель, де лише служіння царю та його війнам є єдиним шансом вийти за межі бідності. Саме на це тиснуть окупанти в агітації підлітків", — ідеться у повідомленні.
 
Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи ворога та не марнувати своє життя в лавах його армії.
вербуванняокуповані територіївійна в Україні

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