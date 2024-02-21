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росіяни вербують ув'язнених жінок для війни проти України

21 лютого 2024, 08:41
росіяни вербують ув'язнених жінок для війни проти України
Фото: gettyimages.com
Жінкам пропонують підписати контракт на рік.

У росії активно проходить вербування ув’язнених жінок для участі у війні проти України.

Про це інформує Центр національного спротиву. 

Зокрема, впродовж останніх місяців Міноборони росії проводить роботу з ув’язненимив жіночих виправних колоніях у різних регіонах рф. Під час таких візитів жінкам пропонують підписати контракт на рік.

Їм пропонують в основному бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика. При згоді на підписання контракту, передбачається проходження двомісячної програми навчання, після закінчення контракту — помилування.

жінкиколоніявербуваннявійна в Україніросія окупанти

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