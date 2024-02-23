росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ – ISW

За даними аналітиків, 22 лютого тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

російські сили відступили з невизначених позицій поблизу Кринок на Херсонщині після штурму українських військових в цьому районі.

Про це йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, 22 лютого тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Позиційні бої тривали в районі Синьківки, Табаївки, Берестового, Крохмального, Тернів, Ямполівки та в Білогорівці.

Противнику вдалося просунутися на північний захід від Бахмута на тлі позиційних боїв у цьому районі. Позиційні бої тривали біля Вимки, Богданівки, поблизу Кліщіївки та Андріївки, Майорського, Нью-Йорка, Торецька та Південного.

Як йдеться у звіті, ворог також просунувся на захід від Авдіївки. При цьому російські джерела стверджували, що армія рф захопила Сіверне. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 лютого, свідчать, що загарбники просунулися в полі на захід від Авдіївського коксохімічного заводу на півночі Авдіївки.

Український військовий аналітик Петро Черник зазначив, що російські підрозділи втратили приблизно одну дивізію танків і приблизно дві дивізії бронетехніки в російській кампанії за Авдіївку. За його словами, російські війська не зазнавали втрат у техніці такого масштабу з часів Другої світової війни.

Також 22 лютого позиційні бої тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бої тривали на захід від Донецька та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Побєди й Новомихайлівки. Зазначається, що Міністерство оборони росії офіційно оголосило про захоплення росією Побєди.