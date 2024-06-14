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росіяни вдруге за тиждень атакували Україну крилатими ракетами та БПЛА

14 червня 2024, 08:33
росіяни вдруге за тиждень атакували Україну крилатими ракетами та БПЛА
Фото: з вільного доступу
Ту-95 МС здійснили пуски, у багатьох регіонах тривала тривога через "шахеди".

У ніч на п’ятницю, 14 червня, російські окупанти вчергове завдали комбінованого удару по українських областях. Ракети та дрони атакували низку регіонів, зокрема західних та центральних.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

росіяни розпочали повітряну атаку із запуску дронів-камікадзе приблизно о 22:45. БпЛА окупантів зафіксували на півдні та сході України – Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині та Запоріжжі, звідки безпілотники летіли в район Черкащини, Вінниччини, а також західних регіонів.

Дрони-камікадзе сконцентрувалися на атаках по Хмельниччині, Черкащині та Київщині. В районі Хмельницького Старокостянтинова зафіксували кілька дронів, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

О 01:15 Повітряні сили попередили про можливе бойове застосування чотирьох Ту-95, зафіксованих над Чорним морем. Приблизно о 03:10 українські військовослужбовці оголосили ракетну загрозу для північного заходу України, а також Київщини та Черкащини.

Під ракетну атаку потрапили Старокостянтинів, Кам’янець-Подільський, Коломия, а також Рівне. Ще одну ракету помітили курсом на тернопільський Золочів.

Загалом окупанти застосували 31 засіб повітряного нападу: 14 ракет і 17 ударних БпЛА.

Захисникам вдалося збити 24 повітряні цілі.

росія випустила:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків російська Саратівська область)
  • три балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски із Криму та російського Краснодарського краю)
  • аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору російської Тамбовської області)
  • 17 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – російський Єйськ)

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – повідомив командувач Повітряних сил.

БПЛАракетна атакавійна в Україніросія окупанти

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