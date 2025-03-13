росіяни вкотре розстріляли українських військовополонених – Лубінець

російські окупанти, ймовірно, вбили щонайменше п'ятьох беззбройних українських військових, які потрапили в полон.

У мережі з’явилося відео, як росіяни вкотре розстріляли українських військовополонених, що є воєнним злочином. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вже звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста.

"На оприлюдненому відео видно щонайменше 5 ймовірно вбитих військовополонених. Ми вкотре бачимо цинічну зневагу до міжнародного гуманітарного права зі сторони армії РФ. Виконуючи місію Омбудсмана України, направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований. Ті, хто дає накази та виконує такі звірства, повинні нести сувору відповідальність", – зазначив Лубінець.

У мережі пишуть, що російські вбивці розстріляли неозброєних військовополонених у селі Козача Локня Курської області.

росіяни не вперше вбивають українських військовополонених, зокрема і в Курській області. У лютому 2025 року стало відомо, що ворог розстріляв бійців 82-ї Буковинської десантно-штурмової бригади, які потрапили у полон.