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росіяни влучили балістикою у багатоповерхівку в Кривому Розі

24 грудня 2024, 18:19
росіяни влучили балістикою у багатоповерхівку в Кривому Розі
скріншот Telegram
У будинку 32 квартири, наразі з’ясовують чи постраждали люди.
росіяни близько 15.40 нанесли удари балістикою по Кривому Рогу - влучили по житловій багатоповерхівці.
 
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. 
 
"Балістика. "Високоточні" потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири", - написав він у Telegram. 
 
Він зазначив, що екстрені служби працюють вже на місці.
 
"На жаль, готуємось до важких новин", - додав Вілкул.
 
Також про влучання по житловому будинку пише голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
 
"Інформація уточнюється. З’ясовуємо також, чи постраждали люди", - зазначив він в Telegram. 
 
Лисак закликав громадян дочекатися відбою, перш ніж залишити безпечне місце. Він також повідомив у месенджері, що попередньо, у Кривому Розі п'ятеро поранених. Двох з них дістали з-під завалів. Їм надають необхідну меддопомогу.

 

Кривий Рігвійна в Україніросія окупанти

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