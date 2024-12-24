росіяни влучили балістикою у багатоповерхівку в Кривому Розі

росіяни близько 15.40 нанесли удари балістикою по Кривому Рогу - влучили по житловій багатоповерхівці.

"Балістика. "Високоточні" потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири", - написав він у Telegram.

Він зазначив, що екстрені служби працюють вже на місці.

"На жаль, готуємось до важких новин", - додав Вілкул.

Також про влучання по житловому будинку пише голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Інформація уточнюється. З’ясовуємо також, чи постраждали люди", - зазначив він в Telegram.

Лисак закликав громадян дочекатися відбою, перш ніж залишити безпечне місце. Він також повідомив у месенджері, що попередньо, у Кривому Розі п'ятеро поранених. Двох з них дістали з-під завалів. Їм надають необхідну меддопомогу.