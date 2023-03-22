росіяни влучили ракетою в 2 багатоповерхівки у Запоріжжі: є постраждалі і загиблий

Сьогодні в місті пролунали кілька вибухів під час повітряної тривоги.

Під вогнем житлові будинки обласного центру і острів Хортиця. Пише запорізька ОВА в Telegram-каналі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак: "Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем – житлові будинки, також острів Хортиця". Наразі відомо про 18 постраждалих і одна людина загинула. Серед постраждалих 2 ддитини віком 7 та 9 років. Вибух стався в обід. Нагадаємо, вночі росія атакувала Україну дронами: ППО збили 16, є жертви та постраждалі