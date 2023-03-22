росіяни влучили ракетою в 2 багатоповерхівки у Запоріжжі: є постраждалі і загиблий
22 березня 2023, 13:51
Сьогодні в місті пролунали кілька вибухів під час повітряної тривоги.
Під вогнем житлові будинки обласного центру і острів Хортиця.
Пише запорізька ОВА в Telegram-каналі.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак: "Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем – житлові будинки, також острів Хортиця".
Наразі відомо про 18 постраждалих і одна людина загинула. Серед постраждалих 2 ддитини віком 7 та 9 років.
Вибух стався в обід.