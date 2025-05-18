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росіяни вночі запустили по Україні рекордну кількість дронів – Повітряні сили

18 травня 2025, 09:55
росіяни вночі запустили по Україні рекордну кількість дронів – Повітряні сили
Фото: УНН
Станом на 8.00 один ворожий БПЛА залишався в повітрі, повідомили ПС ЗСУ
У ніч на 18 травня росія випустила по Україні 273 ударні безпілотники типу Shahed і дрони-імітатори різних типів.
 
Про це у Telegram повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.
 
Дрони летіли в Україну з російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська. 
 
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи сил оборони України.
 
Станом на 8.00 ПС ЗСУ підтвердили збиття 88 Shahed і безпілотників інших типів на сході, півночі та в центрі країни. 128 імітаційних БПЛА були локаційно втрачені без негативних наслідків, 1 ворожий дрон на той час залишався у повітрі. 
 
За даними ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Дніпропетровська та Донецька області. 
 

 

війна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

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