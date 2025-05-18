росіяни вночі запустили по Україні рекордну кількість дронів – Повітряні сили

У ніч на 18 травня росія випустила по Україні 273 ударні безпілотники типу Shahed і дрони-імітатори різних типів.

Дрони летіли в Україну з російських Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи сил оборони України.

Станом на 8.00 ПС ЗСУ підтвердили збиття 88 Shahed і безпілотників інших типів на сході, півночі та в центрі країни. 128 імітаційних БПЛА були локаційно втрачені без негативних наслідків, 1 ворожий дрон на той час залишався у повітрі.

За даними ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Дніпропетровська та Донецька області.