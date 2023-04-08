росіяни встановлюють додатковий паркан на під'їздах до ЗАЕС — Енергоатом

Окупанти фактично розширюють закритий периметр навколо станції.

російські окупанти встановлюють додатковий паркан, щоб огородити під’їзди до Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє НАЕК Енергоатом.

Зазначається, що відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до неї, як це було завжди. Натомість половину шляху їм доведеться долати пішки.

"Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції. Для цього вже почали рити землю", - йдеться в повідомленні.

За даними "Енергоатому", маршрутні автобуси доїжджають лише до кільця, де працівників ЗАЕС висаджують, і далі вони мають йти пішки.

"Таким чином рашисти фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони. А простіше кажучи: вони бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об'єкта", - зазначено в повідомленні.