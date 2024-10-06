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росіяни встановлюють на свої танки триповерхову броню, але все марно – Forbes

06 жовтня 2024, 17:51
росіяни встановлюють на свої танки триповерхову броню, але все марно – Forbes
Фото: з вільного доступу
російській бронетехніці в Україні не допомагає захист із броні та наварних каркасів

російські сили зазнають серйозних проблем у своїх нещодавніх спробах захистити новітні танки Т-90М, які диктатор путін називає найкращими у світі. Останні дані свідчать про значні втрати та труднощі з їхньою ефективністю на полі бою, що викликає сумніви в заявлених перевагах цієї техніки.

Про це у своїй статті повідомляють аналітики видання Forbes.

Т-90М повинні мати активну захистну систему "Арена", яка використовує керовані снаряди для нейтралізації дронів. Однак журналісти зазначають, що цієї системи досі не було зафіксовано в дії, і вона може так і не з'явитися.

Тим часом, російські танкісти намагаються підвищити шанси своїх машин, додаючи додаткову броню. У новій версії Т-90М встановлено екрани на даху, покриті додатковим захистом, проте останнє відео демонструє, що ці заходи не забезпечили належної ефективності. Нещодавно також було помічено ще один Т-90М з глушником для дронів, але і цей танк був швидко знищений українським дроном "Баба Яга". Це підтверджує, що російські глушники часто не виконують своїх функцій.

"Навіть якщо на танках буде багато глушників, це не зупинить їх від знищення дронами... Єдиний спосіб для танків вижити в цей час – просто не наближатися до зони дії FPV. Багато повідомлень вказують на те, що у росіян тепер є зона без танків, що простягається на шість миль від лінії фронту", – йдеться в публікації.

війна в Українітанки рфросія окупанти

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