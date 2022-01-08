росіяни видають спалену солому за знищені ракети для HIMARS

Журналіст Роман Цимбалюк викрив черговий фейк російської пропаганди про знищення "понад сотні ракет до РСЗВ HIMARS та 120 українських військових, які їх охороняли".

"Керівництво російських збройних сил вважає громадян РФ ідіотами, видаючи знищену солому за ракети від РСЗВ HIMARS", – зазначає журналіст.

За його словами, насправді російські окупанти вдарили по ангарах агропідприємства у населеному пункті Любимівка в Дніпропетровській області, де на момент удару було понад 800 тонн соломи.

"Насправді удару було завдано по ангарах агропідприємства, в якому на момент завдання удару зберігалося понад 800 тонн соломи (з якої, на думку росіян, можна було б виготовити близько 100 ракет для "HIMARS"). Крім того, постраждала одна дитина (яка, очевидно, є іноземним найманцем)", – зазначає Цимбалюк.

Кілька днів тому офіційний представник міноборони рф генерал-лейтенант Ігор Конашенков під час брифінгу заявив, нібито росіяни знищили "понад сто ракет до РСЗВ HIMARS та 120 українських військових, які їх охороняли".