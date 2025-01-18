росіяни використовують БТР як "мости" для переправи на Курщині – Forbes

Це давно забута технологія Другої світової війни, пише аналітик

росія використовує давно забуту технологію Другої світової війни, щоб перетинати річки в Курській області.

Про це пише оглядач Forbes Девід Акс.

Під час Другої світової війни деякі армії, зокрема британська, прикріплювали металеві прольоти до верхньої частини шасі танків і використовували отримані "смішні мости" для швидкої переправи через проломи, що зупиняли транспортні засоби на полі бою.

"Вісімдесят років потому в Курській області на заході росії російські повітряно-десантні війська розгортають модифіковані десантні машини БТР-Д у такий самий спосіб: навалюючи те, що схоже на дерев'яну підлогу, на 13-тонні гусеничні машини і скочуючи їх у річки. Занурюючись у грязьові русла річок, імпровізовані поверхні машин виконують функцію мостів", - пише аналітик.