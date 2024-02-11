росіяни використовують на фронті Starlink – ГУР

Використання Starlink окупантами на своїх позиціях стало системним.

У мережі з'явилася інформація, що російські військові на окупованих територіях почали використовувати термінали Starlink.Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що окупанти використовують Starlink на своїх позиціях.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами цих пристроїв. Це починає набирати системного характеру", – прокоментував Юсов.

Також, джерела американського видання Defense One, повідомили, що українські війська вперше виявили використання росією пристроїв, підключених до супутника, кілька місяців тому і такі явища стали вже системними.

"Безпосередньо зараз російські війська, схоже, використовують десятки терміналів Starlink на довгому фронті. Коли у них будуть сотні, нам буде важко жити", – сказав один зі співрозмовників видання.

У свою чергу, SpaceX заперечують будь-яку співпрацю з російським урядом чи його військовими. При цьому, в компанії заявили, що будуть деактивувати термінали, які були отримані без відповідної ліцензії.