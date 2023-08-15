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росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС

15 серпня 2023, 16:09
росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС
Фото: nikvesti.com
В Національній атомній енергогенеруючій компанія "Енергоатом" заявили, що їм стало відомо про викрадення ще одного працівника тимчасово окупованої ЗАЕС.

Про це прес-служба НАЕК "Енергоатом" написала в Тelegram-каналі.

"Близько місяця тому, 18 липня 2023 року, загарбники викрали ще одного працівника тимчасово окупованої Запорізької АЕС – начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного, якому понад 60 років", - йдеться в дописі. 

Озброєні російські військові прийшли додому до чоловіка і забрали його до місцевого окупаційного відділка поліції. Раніше в його будинку неодноразово проводилися обшуки: росіяни постійно перевіряли комп’ютер, телефон та соціальні мережі, додали в компанії. 

З моменту затримання співробітників ЗАЕС перебуває в поліції й досі немає жодної інформації ні про його стан здоров’я, ні про звинувачення, які висувають окупанти. Зв’язку з ним немає.

"Звертаємося до всієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС", - заявили в Енергоатомі.

В кінці липня Енергоатом вже заявляв про те, що росіяни вкторе викрали працівника Запорізької АЕС.
ЕнергоатомЗАЕСРосіявикрали

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