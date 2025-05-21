Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни вирішили створити свій Starlink: деталі

21 травня 2025, 15:55
росіяни вирішили створити свій Starlink: деталі
ICEYE
росіяни не приховують, що "свій Старлінк" знадобиться їм у нових війнах
москва має намір створити власну систему супутникового інтернету за аналогією з американським Starlink Ілона Маска.
 
Про це повідомляє пресслужба уряду рф.
 
Як розповів гендиректор російської аерокосмічної компанії "Бюро 1440" Дмитро Баканов, проект під назвою "Світанок" передбачає створення мережі супутників на низькій навколоземній орбіті, яка забезпечить територію рф доступом в інтернет на високій швидкості.
 
Крім цього нова система, як сподіваються в москві, дасть змогу підвищити точність російської навігаційної системи ГЛОНАСС. Наприклад, заявляється, що точність визначення координат для безпілотників зросте до 2,5 метра.
 
Поки що цей проект перебуває на стадії обговорення. Зокрема програму "Світанок" вирішили включити до нового національного проєкту з освоєння космосу, куди також увійшла ініціатива в галузі ядерної енергетики - "Космічний атом".
 
Starlink, який росіяни хочуть скопіювати для себе, являє собою досить складну і вельми дорогу систему. За правильної реалізації система може забезпечити високошвидкісним інтернетом користувачів у районах, де немає кабельного або якісного мобільного інтернету.
 
На відміну від більшості супутників, що перебувають на геостаціонарній орбіті на висоті 35 786 км, супутники Starlink розташовані на висоті всього близько 550 км. Це дає змогу істотно зменшити затримку сигналу (ping) - до 20-40 мс, що можна порівняти зі звичайним кабельним або мобільним інтернетом.
 
Кожен користувацький термінал (так звана "тарілка") отримує сигнал безпосередньо із супутників, які, своєю чергою, можуть передавати дані через лазерні канали до інших супутників мережі або наземних станцій (шлюзів), під'єднаних до оптоволоконної мережі.
 
Однак, щоб система могла працювати так, як задумано, потрібні величезні інвестиції у створення всієї інфраструктури. Станом на 2025 рік Starlink налічує понад 5000 супутників, забезпечуючи покриття більшої частини планети.
 
У 2018 році компанія SpaceX оцінила, що початкові витрати на проєкт Starlink становитимуть щонайменше 10 мільярдів доларів США. Однак у 2021 році Ілон Маск заявив, що загальні інвестиції можуть сягнути 20-30 мільярдів доларів, враховуючи розширення мережі та обслуговування.

 

starlinkвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Політика
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 21 травня 2025, 13:06
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Політика
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Переклад iPress – 21 травня 2025, 12:27
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Політика
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Переклад iPress – 20 травня 2025, 23:21
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Cуспільство
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Переклад iPress – 20 травня 2025, 16:01
Обрання Нікушора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Політика
Обрання Нікушора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2025, 12:17
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 травня 2025, 00:02
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Політика
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Переклад iPress – 19 травня 2025, 16:31
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Політика
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Переклад iPress – 19 травня 2025, 11:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється