росіяни вирішили створити свій Starlink: деталі

росіяни не приховують, що "свій Старлінк" знадобиться їм у нових війнах

москва має намір створити власну систему супутникового інтернету за аналогією з американським Starlink Ілона Маска.

Про це повідомляє пресслужба уряду рф.

Як розповів гендиректор російської аерокосмічної компанії "Бюро 1440" Дмитро Баканов, проект під назвою "Світанок" передбачає створення мережі супутників на низькій навколоземній орбіті, яка забезпечить територію рф доступом в інтернет на високій швидкості.

Крім цього нова система, як сподіваються в москві, дасть змогу підвищити точність російської навігаційної системи ГЛОНАСС. Наприклад, заявляється, що точність визначення координат для безпілотників зросте до 2,5 метра.