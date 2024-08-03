росіяни витискують 47-му механізовану бригаду ракетами та бомбами біля Покровська – Forbes

Лише 12 тисяч українських військових стримують 40-тисячну армію росіян біля Покровська.

російські війська продовжують рухатись у сторону Покровська - ключового українського опорного пункту в Донецькій області. Щоб продавлювати Сили оборони вони використовують плануючі бомби та протитанкові ракети, перетворюючи все на руїни.

росія втрачає більше військ і техніки, ніж може дозволити собі в довгостроковій перспективі. Попри це, країна-агресор все ще має більше військ і техніки, ніж Україна, і загарбники користуються цією чисельною перевагою, щоб атакувати Покровськ.

Окупанти зосередили близько 20 полків і бригад на своєму широкому виступі на схід від Покровська. Йдеться загалом про потенційно 40 000 військових. Їхнє просування намагаються уповільнити лише шість українських бригад чисельністю близько 12 тисяч.