росіяни вивезли близько пів мільйона тонн зерна із ТОТ Запоріжжя

Окупанти також вивезли зерно з елеваторів, зерносховищ, та порту Бердянська, яке зберігалося з попередніх років.

З тимчасово окупованих територій Запорізької області росіяни вивезли близько пів мільйона тонн зерна. Крім того, росія планує вивезти ще 200 тисяч тонн.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Окупанти продовжують масове викрадення українського зерна з ТОТ. Наразі це вже мільйони тонн зернових та технічних культур, які ворог незаконно вивозить до Криму та на територію рф, а потім експортує", — повідомив Федоров.

До повномасштабного вторгнення у Запорізькій області оброблялися близько 1,8 млн. га ріллі. Зараз 80% (1,4 млн.га) цих земель знаходяться під окупацією або в зоні активних бойових дій. Саме з цих територій окупанти збирають і крадуть врожай.