росіяни вивезли ще 450 дітей з тимчасово окупованих територій – ЦНС

У такий спосіб ворог продовжує стратегію винищення цілого покоління українців.

російська терористична влада продовжує вивозити українських дітей із захоплених територій. Так, за останній період окупанти вивезли ще 450 дітей до росії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За останній час загарбники вивезли до Ярославля 50 учнів старших класів, аби надалі спонукати їх вступати до місцевого університету ім. Демидова.

Також росіяни вивозять українських дітей до дитячих таборів з метою "оздоровлення" у курортних містах рф. Зокрема, 200 дітей з Довжанська Луганської області виїхали до Анапи. Крім того, 150 дітей з Каховського та Генічеського районів Херсонщини та ще 50 дітей з тимчасово окупованої території Запорізької області були відправлені до Краснодарського краю.

У дитячих таборах дітям організовують виступи російських знаменитостей та впроваджують "патріотичне навчання", де місцеві педагоги намагаються впливати на ще не сформовану свідомість дітей та нав'язують їм пропагандистські наративи. Після таких поїздок часто дітей вже не повертають до України під приводом надання їм освіти чи працевлаштування.

У такий спосіб ворог продовжує стратегію винищення цілого покоління українців – вивозять дітей до рф з метою їхньої подальшої асиміляції.