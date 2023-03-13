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росіяни вивезли тисячі українських дітей: правозахисники б’ють на сполох – HRW

13 березня 2023, 15:50
росіяни вивезли тисячі українських дітей: правозахисники б’ють на сполох – HRW
Фото:evening-kazan.ru
Незаконне вивезення росією українських дітей є воєнним злочином, усі вивезені діти мають бути терміново повернуті додому.

За даними українського уряду, до повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року в інтернатних закладах України перебувало понад 105 тисяч дітей, що є найбільшим показником у Європі після росії. За даними ЮНІСЕФ, майже половина з них були дітьми з інвалідністю.

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW).

"Необхідні узгоджені міжнародні зусилля для виявлення та повернення депортованих до росії дітей. Україна та її союзники повинні забезпечити, щоб усі діти, які були або залишаються в інтернатних закладах, були ідентифіковані та отримали підтримку, щоб вони могли жити зі своїми сім’ями та в громадах", – заявив заступник директора HRW з прав дитини Білл Ван Есвельд.

Human Rights Watch задокументувала примусове переміщення росією дітей з українських інтернатних закладів до рф або на окуповану росією територію, що є воєнним злочином. За даними українського уряду, 100 закладів, в яких до 2022 року перебувало понад 32 тисяч дітей, знаходяться в регіонах, що перебувають під частковою або повною російською окупацією.

"Заяви російської влади, українських активістів та юристів, а також повідомлення в новинах свідчать про те, що щонайменше кілька тисяч дітей були примусово переміщені на інші окуповані території або в росію", - йдеться у матеріалі.

У звіті йдеться, що у травні 2022 року російський парламент змінив закони, щоб дозволити владі надавати російське громадянство українським дітям, полегшивши оформлення їхнього опікунства та усиновлення російськими сім'ями у рф. Також на російському сайті з усиновлення є список дітей з українських регіонів, а російські чиновники заявляють, що сотні українських дітей вже були усиновлені.

"Міжнародні стандарти забороняють міждержавне усиновлення під час збройних конфліктів. У спільній заяві Human Rights Watch та 42 інші організації засудили насильницьке переміщення та усиновлення і закликали росію надати Організації Об’єднаних Націй та іншим неупередженим установам доступ для ідентифікації цих дітей, моніторингу їхнього добробуту та сприяння їхньому поверненню в Україну", - зазначається у статті.

У HRW наголосили, що росія несе відповідальність за кризу, в якій опинилися ці діти.  Водночас зазначається, що війна посилює також нагальність розширення форм сімейного влаштування дітей в Україні.

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