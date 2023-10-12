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росіяни виводять деякі підрозділи з Токмака

12 жовтня 2023, 16:43
росіяни виводять деякі підрозділи з Токмака
Фото: з вільного доступу
Це відбувається через просування ЗСУ на запорізькому напрямку.

Так, російські окупанти частково виводять свої підрозділи з Токмака до інших окупованих міст Запорізької області. 

Про це сказав голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє "Радіо Свобода".

Як наголосив мер, щодня наші військові просуваються крок за кроком на запорізькому напрямку в бік Мелітополя. При цьому простежується цікава тенденція у ворога.

"Перш за все, сьогодні ми вже можемо підтверджувати інформацію, що ворог вивіз деякі свої підрозділи з Токмака, Молочанська. Наприклад, з Токмацького нелегального "виконкому" вивезли майже половину співробітників, може навіть більше", – стверджує очільник Мелітополя.

Крім того, евакуювали деякі освітні заклади, підрозділи ФСБ та родичів окупантів. На жаль, поки що вони перевозять їх до тимчасово окупованого Мелітополя.

"Але я впевнений, що це точно ненадовго", – акцентував Федоров.

контрнаступЗапорізька областьвійна в Україніросія окупанти

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