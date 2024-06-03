росіяни вивозять дітей з тимчасово окупованого Бердянська до Чувашії

Під приводом "відпочинку" окупаційна влада планує вивезти до росії 300 дітей.

кремль продовжує викрадати українських дітей з тимчасово окупованих територій України задля знищення їх української ідентичності. Зокрема, окупанти вивезли до Чувашії на територію рф неповнолітніх з Бердянська.

Про це повідомляє голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна, пише Армія.Інформ.

Протягом всього періоду окупації роійська влада окупованого Бердянська вивозить українських дітей та мешканців інших ТОТ на територію рф під приводами "екскурсії" або "оздоровлення".

"Цього разу "оздоровити" юних мешканців курортного міста вирішили у так званому "шефському" регіоні – чувашії. Загалом на "відпочинок" планують відправити 300 дітей. Наразі 43 з них вже доставили у регіон", — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що вивезення дітей у рф під виглядом оздоровлення є не лише спробою заохотити їх до любові до "русскава міра", а й тривожним сигналом про курортних зон на ТОТ України.